Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht Nr. 332 vom 28.11.2021

Kreis Heinsberg (ots)

Wegberg - Brand

Am Samstag, 27.11.2021 um 14:08 Uhr wurde durch die Brandmeldeanlage einer Firma auf der Fußbachstraße ein Brand gemeldet. Durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnte ein Brand in einer Halle festgestellt und gelöscht werden. Die Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt. Ein technischer Defekt als Brandursache ist wahrscheinlich, die Ermittlungen dauern an.

Heinsberg-Oberbruch - Brand in Mehrfamilienhaus Am Samstag, 27.11.2021 um 02:15 Uhr kam es zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus auf der Albert-Schweitzer-Straße. Durch den Brand ist das Haus zunächst nicht weiter bewohnbar, die Stadt Heinsberg kümmerte sich um die Unterbringung der Bewohner. Vermutlich 4 Bewohner wurden durch Rauchgas leicht verletzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Erkelenz - Wohnungseinbruch

Unbekannte Täter drangen am 27.11.2021 zwischen 14:30 Uhr und 20:30 Uhr in ein Wohnobjekt auf der Kerkener Straße ein. Nach gewaltsamem Öffnen eines Fensters durchwühlten die Täter das gesamte Wohnhaus und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Über das Diebesgut können bislang keine Angaben gemacht werden.

Erkelenz-Gerderath - Geschäftseinbruch

Zwischen dem 27.11.2021, 12:30 Uhr und dem 28.11.2021 20:00 Uhr wurde ein Geschäft für Anglerbedarf auf der Vossemer Straße zum Ziel von unbekannten Tätern. Nachdem die Schaufensterscheibe eingeschlagen wurde, entwendeten die Täter nach bisherigen Erkenntnissen diverse Messer aus der Auslage. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell