Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pressebericht Nr. 331, vom 27.11.2021

Kreis Heinsberg (ots)

Delikte/Straftaten:

Erkelenz-Lövenich - Wohnungseinbruch

Unbekannte Täter verschafften sich am Freitag, 26.11.2021, in der Zeit von 16:00 Uhr bis 20:00 Uhr durch einen Kellerschacht Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Straße "Am Königsberg". Im Haus wurden sämtliche Räume durchwühlt.

Hückelhoven-Baal - Versuchter Einbruch

Am Freitag, 26.11.2021, in der Zeit von 18:30 Uhr bis 22:50 Uhr, versuchten Unbekannte die Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Keplerstraße mittels Werkzeug aufzuhebeln. Der Versuch misslang.

Erkelenz - Einbruch in Gaststätte

Durch ein unverschlossenes Tor gelangten Unbekannte am Freitag, 26.11.2021, in der Zeit von 14:00 Uhr bis 16:30 Uhr, auf das Grundstück einer Gaststätte. Anschließend betraten sie durch eine unverschlossene Tür die Gaststätte und schoben hier eine Schiebetür auf. Dabei wurde eine Schließkette aus der Verankerung gerissen. Entwendet wurde eine Geldbörse mit Bargeld.

Heinsberg - Lieck - Diebstahl eines Pkw

In der Nacht von Donnerstag, 25.11.2021, 21:30 Uhr auf Freitag, 26.11.2021, 06:30 Uhr, entwendeten Unbekannte einen Pkw Fiat mit "HS"-Kennzeichen vom Horster Weg.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell