Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Noch unbekannte Täter klebten mit Sekundenkleber Türschlösser zu

Rhaunen (ots)

Kein Kinderstreich mehr! Unbekannte beschädigten am 13.12.2021, zwischen 17 und 21.00 Uhr, mit Sekundenkleber die Zylinder der Haupteingangstür und Garage an einem Wohnhaus in der Falkenstraße in Rhaunen. Bitte teilen Sie Beobachtungen hierzu der Polizeiinspektion Idar-Oberstein mit.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell