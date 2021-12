Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Vollsperrung der B41,Gem. Weierbach nach Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Person

Am 15.12.2021, gegen 17:30 Uhr kam es auf der B41, in Höhe des Stadtteils Weierbach zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person tödlich verletzt wurde. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern aktuell noch an.

Für die Dauer der Unfallaufnahme ist die B41 vollgesperrt. Entsprechende Umleitungsmaßnahmen sind eingerichtet, wobei die Polizei Ortskundige darum bittet, den Bereich weitläufig zu umfahren.

