Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Brand eines Papiercontainers

Meisenheim (ots)

Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Am Donnerstagabend geriet der Inhalt eines Containers am Liebfrauenberg in Brand. Um das Feuer ablöschen zu können, musste die eingesetzte Feuerwehr zunächst den Behälter leeren. Da die Brandursache nicht eindeutig geklärt werden konnte, hat die Polizei die erforderlichen Ermittlungen aufgenommen. |pilek

