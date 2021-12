Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Suche nach verkehrsunfallflüchtigem Lkw-Fahrer

Kusel (ots)

Am Montag kollidiert zwischen 07:00 Uhr und 07:30 Uhr ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer mit einer Straßenlaterne in der Straße "Kotterberg". Aufgrund des Schadensbildes kommt nach derzeitigem Stand nur ein Lastkraftwagen als verursachendes Fahrzeug in Betracht. Der Fahrer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 2000,-EUR. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei Kusel unter der Telefonnummer 06381/919-0 oder per Mail pikusel@polizei.rlp.de entgegen. |pikus

