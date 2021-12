Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Kamintür gestohlen

Lohnweiler (ots)

Zu einem Diebstahl ist es am Samstagmorgen in der Flurstraße gekommen. In der Zeit zwischen 10.00 Uhr und 11.15 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter eine Kamintür aus einer Hofeinfahrt. Der 42-jährige Besitzer hatte diese zu Reinigungszwecken in seine Hofeinfahrt gelegt. Als er die Tür wieder einbauen wollte, bemerkte er das Fehlen der Tür. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Lohnweiler gesehen haben, sollen sich unter der Telefonnummer 06382-9110 bei der Polizeiinspektion Lauterecken melden.

