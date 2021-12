Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Pkw ausgebrannt - Wer kann Hinweise geben?

Bild-Infos

Download

Martinshöhe (ots)

In der Nacht zum Samstag steht ein VW Bora auf einem Feldweg zwischen Martinshöhe und Rosenkopf in Flammen. Das Fahrzeug brennt vollständig aus. Personen kommen nach derzeitigen Erkenntnissen nicht zu Schaden Der Wagen wird zur weiteren Spurensuche sichergestellt. Ersten Erkenntnissen zufolge wurden die angebrachten Kennzeichen zuvor in Homburg/Saar gestohlen. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahl und Brandstiftung. |pilan

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell