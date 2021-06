Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Fahrt unter Einwirkung von Betäubungsmittel

Speyer (ots)

Am 26.06.21 um 00:40 Uhr wurde am Domplatz in Speyer ein Kleinkraftrad einer Verkehrskontrolle unterzogen. Da der 25-jährige Fahrer drogenbedingte Auffälligkeiten aufwies wurde diesem ein Drogenschnelltest angeboten, welcher positiv auf Amfetamin reagierte. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

