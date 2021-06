Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Mehrerer Trunkenheitsfahrten geahndet in Limburgerhof, Altrip und Schifferstadt

Limburgerhof / Altrip / Schifferstadt (ots)

Limburgerhof: Am Freitagabend, 25.06.2021 gegen 21:00 Uhr, kam es zwischen drei Besuchern einer Gastwirtschaft in Limburgerhof zu einem Streitgespräch, im Anschluss machte sich einer der Beteiligten mit seinem Fahrrad auf den Nachhauseweg. Weil der Mann zuvor mehrere Weinschorlen getrunken haben soll, wurde die Polizei verständigt. Diese konnte den 75-jährigen Mutterstadter schließlich zuhause antreffen. Ein dort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,97 Promille. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt, eine Blutentnahme wurde angeordnet.

Schifferstadt: Ebenfalls am Freitagabend kurz nach 21:00 Uhr meldeten Verkehrsteilnehmer einen unsicher fahrenden Kleintransporter. Das Fahrzeug konnte im Bereich Große Erde / Danhof kontrolliert werden. Beim Aussteigen aus dem Transporter hatte der 32-jährige Fahrer noch eine halbvolle Flasche "Jägermeister" in der Hand. Der auf der Dienststelle freiwillig durchgeführte Atemalkoholtest ergab eine Wert von 1,49 Promille. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet, ein Blutprobe wurde entnommen, sein Führerschein wurde beschlagnahmt, es droht ihm außer einer Geldstrafe der Verlust der Fahrerlaubnis.

Altrip: Am Samstagabend, 26.06.2021, kam es gegen 18:50 Uhr in der Speyerer Straße zu einer Konfliktsituation zwischen zwei Pkw-Fahrern: Der Eine sei dem Anderen aufgefahren. Die eintreffende Polizeistreife stellte zwar keinen messbaren Sachschaden an den Fahrzeugen fest, jedoch Atemalkoholgeruch bei einem 50-jährigen Beteiligten aus Schwetzingen. Der obligatorische Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 1,23 Promille. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt, ein Strafverfahren eingeleitet.

Schifferstadt Am frühen Sonntagmorgen, 27.06.2021, kontrollierte eine Funkstreife der Polizeiinspektion Schifferstadt einen Rollerfahrer in der Iggelheimer Straße. Während der Kontrolle wurden drogentypische Auffallerscheinungen erkannt. Ein freiwillig durchgeführter Drogenschnelltest reagierte positiv auf Amphetamin und Cannabis, zudem wurde mittels Atemalkoholtest ein Wert von 1,25 Promille ermittelt. Weiterhin räumte der 29-jährige Mann ein, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie unerlaubtem Besitz von Betäubungsmitteln ermittelt. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell