POL-PDLU: Trickdiebstahl und versuchter Trickdiebstahl

Zu einem Trickdiebstahl kam es am 25.06.21 um 14:25 Uhr in der Mozartstraße in Speyer. Mit der Frage nach einem Glas Wasser verschaffte sich die eine Täterin Zugang zur Wohnung und lenkte die Geschädigte ab. Eine zweite Täterin betrat die Wohnung und entwendete unbemerkt Schmuckstücke unbekannten Wertes aus dem Schlafzimmer im Obergeschoss. Eine der Täterinnen wird beschrieben mit korpulentem Körperbau, grauer Kleidung, Kopfbedeckung, vermutlich Kopftuch, sprach deutsch mit Akzent, dunklerer Teint. Vermutlich seien diese mit einem schwarzen Kleinwagen davongefahren. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Speyer unter 06232 1370, oder unter pipeyer@polizei.rlp.de

In einem weiteren Fall um 16 Uhr im Emanuel-Geibel-Weg fragte eine Frau nach Zettel und Stift um sich etwas notieren zu können. Die Befragte gab der Frau etwas zu schreiben, reagierte richtig und ließ sie nicht in die Wohnung.

Um sich vor Trickbetrügern zu schützen, rät die Polizei: - wenn es an der Tür klingelt, sollten Sie diese nicht einfach öffnen - nutzen Sie ihren Türspion oder schauen sie aus dem Fenster, um sich ihren Besucher genau anzuschauen - lassen Sie keine Fremden in die Wohnung, bevor Sie nicht genau wissen, mit wem Sie es zu tun haben - kommen Ihnen Telefonanrufe komisch vor, legen Sie sofort auf und rufen gegebenenfalls die Polizei an.

Außerdem gilt: Gesundes Misstrauen gegenüber Fremden hat nichts mit Unhöflichkeit zu tun.

