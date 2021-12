Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 15.12.2021

Goslar (ots)

Goslar

-Unter Betäubungsmitteleinfluss mit dem PKW unterwegs

Der 46-jähriger Fahrer eines VW Phaeton missachtete am 14.12.2021, gegen 18.00 Uhr, an der Kreuzung Astfelder Str. / Von-Garßen-Str. beim Linksabbiegen in Rtg. Hildesheimer Str. das Rotlicht der dortigen Lichtsignalanlage.

Die Funkstreifenwagenbesatzung, die diesen Verstoß beobachtet hatten, stellten bei der anschließenden Kontrolle bei dem Mann Anzeichen für einen möglichen Drogenkonsum fest, der durch einen anschließenden Test in Bezug auf Kokain bestätigt wurde.

Eine Blutprobe und die Untersagung der Weiterfahrt waren die Konsequenzen. Ferner leistete der Schweizer für die ihm vorgeworfene Tat eine Sicherheitsleistung von 650 EUR.

-Lüdke, KHK-

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell