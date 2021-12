Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: PK Seesen: Pressemeldung vom 15.12.2021

Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Dienstag, 14.12.2021, 16:20 Uhr und 17:15 Uhr beschädigte ein bislang noch unbekannter Täter vermutlich durch Einbringen von Klebstoff den Schließzylinder einer Wohnungstür in der Kniestraße in Seesen. Es entstand ein Sachschaden von geschätzt 200 Euro.

Kind verursacht Verkehrsunfall

Am 14.12.2021, um 14:12 Uhr, setzte sich in der Linnenstraße in Seesen ein 4-jähriges Kind in einem unbemerkten Moment auf den Fahrersitz des Opel Astra seiner Eltern und drehte den Zündschlüssel herum. Der am rechten Fahrbahnrand vor der Wohnanschrift geparkte PKW stieß erst gegen den davor geparkten VW Transporter und dieser wiederum gegen den davor geparkten VW Fox. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Schadenshöhe kann noch nicht genau beziffert werden. Es wurde unter anderem eine Verkehrsunfallanzeige gefertigt.

