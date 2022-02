Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Einbruch in Wohnhaus; Angriff durch falschen Handwerker; Fahrzeugbrand

Reutlingen (ots)

Radfahrer zusammengestoßen

Zwei Radfahrer sind am Mittwochnachmittag in der Reutlinger Innenstadt zusammengestoßen und beim Sturz von ihren Rädern verletzt worden. Ein 26-Jähriger war gegen 14.50 Uhr mit einem Trekkingrad auf dem gemeinsamen Geh-/Radweg in der Straße Am Echazufer von der Marktstraße herkommend stadteinwärts unterwegs. Zeitgleich befuhr ein 73-Jähriger mit einem Pedelec denselben Weg in die gleiche Richtung. Vor einer Tankstelle berührten sich die beiden Radler und kamen zu Fall. Der Senior zog sich so schwere Verletzungen zu, dass er mit einem Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht werden musste. Der 26-Jährige wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. An den beiden Fahrrädern war ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro entstanden. (ms)

Hohenstein (RT): In Wohnhaus eingebrochen

In ein Einfamilienhaus in der Mautenreutestraße in Oberstetten ist im Laufe des Mittwochs eingebrochen worden. Zwischen 17 Uhr und 20.30 Uhr hebelte der Unbekannte ein Fester auf und verschaffte sich so Zugang zum Gebäude. Im Inneren suchte er nach Stehlenswertem. Erkenntnisse über ein mögliches Diebesgut liegen derzeit nicht vor. Kriminaltechniker kamen zur Spurensicherung vor Ort. (rn)

Metzingen (RT): Vorfahrt missachtet

Die Missachtung der Vorfahrt ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Mittwochvormittag an der Kreuzung Senefelder Straße / Stuttgarter Straße ereignet hat. Ein 73-Jähriger befuhr mit seinem Mercedes gegen 9.40 Uhr die Senefelder Straße und wollte nach links in die Stuttgarter Straße einbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt einer 72 Jahre alten VW-Fahrerin. Diese befuhr die Stuttgarter Straße aus Fahrtrichtung Riederich und wollte nach links in die Senefelder Straße einbiegen. Bei der nachfolgenden Kollision im Kreuzungsbereich wurde glücklicherweise niemand verletzt. Der VW war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. (jk)

Neckartailfingen (ES): Sattelauflieger auf Gegenfahrspur geraten

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat eine 42-Jährige bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend bei Neckartailfingen erlitten. Ein 58-Jähriger wollte gegen 19.45 Uhr mit seinem Sattelzug von der B297 kommend auf die B312 in Richtung Reutlingen auffahren. In der langgezogenen Rechtskurve der Auffahrt geriet der Auflieger offenbar aufgrund eines technischen Defekts an einer elektrisch gesteuerten Achse auf die Gegenfahrspur. Dort kollidierte er mit dem entgegenkommenden Smart der 42-Jährigen, die sich anschließend selbstständig in ärztliche Behandlung begab. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 7.000 Euro. Der Smart wurde abgeschleppt. Die Auffahrt zur B312 musste für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten für mehrere Stunden voll gesperrt werden. (rn)

Esslingen (ES): Unfall mit drei Fahrzeugen

Ein Schaden in Höhe von über 20.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen in der Esslinger Fritz-Müller-Straße entstanden. Ein 23-Jähriger war gegen sieben Uhr mit einem Seat Leon vermutlich aus Unachtsamkeit beim Vorbeifahren gegen das Heck eines geparkten Skoda Octavia gestoßen. Im Anschluss kollidierte der Wagen des Unfallverursachers noch mit einem ebenfalls abgestellten Ford Focus. Alle drei Fahrzeuge waren im Anschluss nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. (ms)

Kirchheim (ES): Frau von falschem Handwerker angegriffen (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Kirchheim sucht Zeugen zu einem Angriff auf eine junge Frau, der sich am Mittwochabend in der Schöllkopfstraße ereignet hat. Gegen 18.30 Uhr klingelte ein Unbekannter in einem Mehrparteiengebäude an der Wohnungstür einer 21-Jährigen und gab sich als Handwerker aus. Unter dem Vorwand, die Wohnung aufgrund eines möglichen Schimmelbefalls überprüfen zu müssen, trat der Mann ein. Nachdem sich dieser im Inneren umgeschaut hatte, ergriff der Täter die Hand der 21-Jährigen und versetzte ihr einen Stoß, worauf die Frau zu Boden fiel. Wohl aufgrund der Gegenwehr der Bewohnerin bei der anschließenden körperlichen Auseinandersetzung, bei der die 21-Jährige augenscheinlich leichte Verletzungen erlitt, flüchtete der Angreifer. Ein Zeuge, der auf die Hilferufe der Geschädigten aufmerksam geworden war, rannte dem Täter über die Schöllkopfstraße in Richtung der Straße Badwiesen hinterher. Als der Unbekannte sich umdrehte und offenbar eine Pistole zog, brach der Zeuge die Verfolgung ab. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung mit mehreren Streifenwagenbesatzungen konnte der Angreifer nicht mehr angetroffen werden. Der Täter ist zirka 25 bis 30 Jahre alt, ungefähr 180 cm groß und schlank. Er hat mittelblonde, kurze Haare, blaugrüne Augen und sprach Deutsch ohne Akzent. Der Mann trug dunkle Handwerkerkleidung, blaue Schuhüberzieher, blaue Handschuhe sowie eine Mütze. Außerdem führte er eine Art Werkzeugkoffer mit sich. Zeugen, die auf die Tat aufmerksam geworden sind, Angaben zum Täter machen können oder selbst von dem vermeintlichen Handwerker angesprochen wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07021/501-0 zu melden. (mr)

Rottenburg (TÜ): Kind von Transporter erfasst

Auf dem Parkplatz eines Logistik-Unternehmens im La-Bienne-Weg ist am Mittwochnachmittag ein Kind von einem Transporter erfasst und verletzt worden. Den derzeitigen verkehrspolizeilichen Ermittlungen zufolge war dort gegen 17.10 Uhr ein Vierjähriger mit seinem Laufrad und weiteren Kindern unter Begleitung von Erziehungsberechtigten unterwegs. Als der Junge mit seinem Laufrad hinter geparkten Transportern hervorkam, wurde er von einem vorbeifahrenden Renault Trafic erfasst, der von einem 36-Jährigen gelenkt wurde. Das Kind kam mitsamt seinem Laufrad unter dem Transporter zum Liegen. Der Vierjährige erlitt nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen. Mit dem Rettungswagen wurde er zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. (mr)

Rottenburg (TÜ): Schulbus in Brand geraten

Zu einem Fahrzeugbrand in unmittelbarer Nähe des Feuerwehrmagazins ist es am Mittwochnachmittag im Stadtteil Hemmendorf gekommen. Ein Busfahrer bemerkte gegen 15.30 Uhr in der Straße Schloßhof, dass es im Motor im Heckbereich seines Fahrzeugs zu einer Rauchentwicklung kam und verständigte daraufhin die Feuerwehr. Diese rückte mit fünf Einsatzkräften und einem Fahrzeug aus und löschte die Flammen. Ersten Erkenntnissen nach war die Lichtmaschine des Schulbusses aufgrund eines technischen Defekts in Brand geraten. Über die Höhe des Sachschadens liegen noch keine Erkenntnisse vor. Der Fahrer und seine drei Fahrgäste konnten den Bus unverletzt verlassen. Die Schüler wurden im Anschluss von einem Ersatzbus abgeholt. (ms)

Bisingen (ZAK): Von der Fahrbahn abgekommen

Ein 48 Jahre alter Mann ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen in der Thanheimer Straße verletzt worden. Er fuhr dort gegen 5.15 Uhr mit seinem Smart aus Richtung Thanheim kommend. Kurz nach dem Ortseingang kam er aus Unachtsamkeit nach links von der Fahrbahn auf eine Verkehrsinsel ab. Hier überfuhr er zunächst ein Verkehrszeichen, geriet in der Folge ins Schleudern und prallte gegen einen Baum. Durch den Aufprall lösten beide Airbags aus. Der Mann wurde vom Rettungsdienst zur Untersuchung und Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Sein Smart, an dem wirtschaftlicher Totalschaden von rund 15.000 Euro entstanden war, musste abgeschleppt werden. Der an Verkehrszeichen und Baum entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. (sm)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell