Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: PD HL/ Stammen die Schlüssel aus Einbrüchen?

Bild-Infos

Download

4 weitere Medieninhalte

Lübeck (ots)

Gemeinsame Medien-Information der Lübecker Staatsanwaltschaft und Polizeidirektion Lübeck:

Nachfragen zu dieser Medien-Information beantwortet die Pressestelle der Polizeidirektion Lübeck.

Ende Januar 2021 wurde eine Wohnung mit einem richterlichen Beschluss in St. Lorenz Nord von Beamten der Bezirkskriminalinspektion (BKI) Lübeck durchsucht. Hierbei konnten unter anderem diverse Schlüssel(bunde) aufgefunden und sichergestellt werden. Es dürften es sich überwiegend um Auto-, Wohnungs- und Schuppenschlüssel handeln. Trotz auffälliger Anhänger mit Beschriftungen war eine Zuordnung zu konkreten Straftaten und Geschädigten nicht möglich. Wer Angaben zu den abgebildeten Schlüssel machen kann wird gebeten sich mit dem Kommissariat 12 unter der Rufnummer 0451-1310 zu Verbindung zu setzen oder per Mail an k12.luebeck.bki@polizei.landsh.de zu schreiben. Nachfragen zu dieser Medien-Information beantwortet die Pressestelle der Polizeidirektion Lübeck.

Dr. Ulla Hingst, Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft Lübeck

Stefan Muhtz, Pressesprecher der Polizeidirektion Lübeck

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell