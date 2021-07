Polizeidirektion Lübeck

Am Donnerstag (15.07.2021) ereignete sich gegen 17:30 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Krempelsdorfer Allee in Lübeck. Ein 61-jähriger Mann verstarb noch an der Unfallstelle. Die Ermittlungen zum Unfallhergang und zur Unfallursache werden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft unter Hinzuziehung eines Sachverständigen geführt.

Nach ersten Erkenntnissen geriet ein 61-jähriger Mann auf der Krempelsdorfer Allee in Fahrtrichtung stadteinwärts in Höhe der Hausnummer 70 aus bisher unbekannter Ursache mit seinem Pkw Subaru auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte der Pkw mit einem von einer Grundstückszufahrt in die Krempelsdorfer Allee einfahrenden Opel. Der 61-jährige Mann aus dem Kreis Ostholstein verstarb trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen noch an der Unfallstelle. Der 45-jährige, aus Lübeck stammende Opelfahrer wurde leicht verletzt und nach medizinischer Erstversorgung durch einen Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Durch den Zusammenstoß der Fahrzeuge wurden zwei weitere geparkte Pkw beschädigt, welche unmittelbar neben der Unfallstelle abgestellt waren.

Die Krempelsdorfer Allee war in Fahrtrichtung Stockelsdorf für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten für circa zweieinhalb Stunden gesperrt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Sachverständiger zur Unfallaufnahme hinzugezogen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass der 61-jährige am Steuer aufgrund eines internistischen Vorfalles in den Gegenverkehr geriet und verstarb.

Nachfragen zu dieser Medien-Information richten Sie bitte an die Pressestelle der Polizeidirektion Lübeck.

Dr. Ulla Hingst, Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft Lübeck Jarina Freericks, Pressesprecherin der Polizeidirektion Lübeck

