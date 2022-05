Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Mann wird von Personengruppe attackiert - Bargeld und Handy geklaut (08.05.2022)

Donaueschingen (ots)

Ein 32-jähriger Mann ist in der Stadionstraße auf Höhe des Kreisverkehrs am Bildungszentrum am Sonntagmorgen, gegen 4 Uhr, offenbar von einer zehnköpfigen Gruppe angegriffen worden. Eine männliche Person aus der Gruppe habe den Mann gewaltsam auf den Boden gebracht, ein weiterer Unbekannte habe ihn mit einem Knie am Hals festgehalten. Nachdem die Täter daraufhin etwas Bargeld und sein Handy Galaxy S20+ erbeutet hatten, machte sich die Gruppe in unbekannte Richtung aus dem Staub. Die Kriminalpolizei Villingen hat die Ermittlungen nun übernommen. Der 32-Jährige wurde bei dem Vorfall leicht verletzt. Die Kriminalpolizei Villingen, die nun wegen einer Raubstraftat ermittelt, bittet unter 07721 601-0 um nähere Hinweise zu der Tat.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell