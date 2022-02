Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Wachtendonk-Wankum - Seitenscheibe von PKW eingeschlagen

Wachtendonk-Wankum (ots)

Am Mittwoch (09.02.2022) kam es im Zeitraum von 14:45 Uhr bis 15:30 Uhr am Hamesweg auf dem Parkplatz am Friedhof zu einem PKW-Aufbruch. Unbekannte Täter hatten in der genannten Tatzeit die Seitenscheibe eines geparkten Mercedes eingeschlagen und eine Handtasche mitsamt Inhalt entwendet.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen in diesem Zusammenhang nimmt die Kripo Geldern unter 02831 1250 entgegen. (cp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell