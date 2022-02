Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rheurdt - An zwei PKW Scheiben eingeschlagen

Rheurdt-Schaephuysen (ots)

Am Mittwoch (9. Februar 2022) haben Automarder während der Mittagszeit in Rheurdt-Schaephuysen zugeschlagen. Auf dem Parkplatz des Xantener Staatsforstes an der Rayener Straße schlugen sie die Heckscheibe eines Skoda Kodiaq ein und entwendeten eine Handtasche aus dem Kofferraum. Auf einem Wanderparklatz in der Nähe der Hauptstraße gingen die Täter einen VW EOS an und schlugen ebenfalls eine Scheibe ein. Beute machen konnten die Unbekannten hier aber nicht. Zeugenhinweise zu den beiden Sachverhalten nimmt die Kripo Geldern unter 02831 1250 entgegen. (cs)

