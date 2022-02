Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Einbruch in Wohnhaus

Rees-Millingen (ots)

Durch eine aufgehebelte Terrassentür sind unbekannte Täter am Mittwoch (9. Februar 2022) zwischen 17:00 und 20:00 Uhr in ein Wohnhaus an der Straße Am Hurler Meer eingedrungen. Sie durchwühlten mehrere Räume nach Diebesgut, bei Anzeigenaufnahme war die genaue Beute noch unklar. Zeugenhinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Kripo Emmerich unter 02822 7830 entgegen. (cs)

