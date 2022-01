Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mehrere Fahrzeuge in Mainz Marienborn und Mainz Bretzenheim verkratzt.

Mainz - Stadtgebiet (ots)

Mittwoch, 26.01.2022

In der Zeit von Dienstag 16:00 Uhr auf Mittwoch 16:00 Uhr wurden in Mainz-Marienborn mehrere Autos in der Straße Hinter den Wiesen verkratzt. Bislang wurden vier beschädigte PKW festgestellt.

Auch im Stadtteil Bretzenheim wurden während des selbigen Tatzeitraumes mehrere Autos beschädigt. In der Albanusstraße konnten insgesamt sechs verkratzte Autos vorgefundenen werden. Die Kratzer ziehen sich teilweise rund um die Fahrzeuge. Weiter wurden diese teils mit schwarzer Farbe besprüht.

Die Polizeiinspektion Mainz 3 hat die Ermittlungen aufgenommen. Ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Tatorten besteht wird derzeit geprüft. Konkrete Täterhinweise bestehen derzeit nicht.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/ 65-4310 oder per E-Mail: pimainz3@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell