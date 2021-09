Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Drei Verletzte bei zwei Verkehrsunfällen - Radfahrende trugen keine Helme

Schwerte (ots)

Bei zwei Verkehrsunfällen auf der Hagener Straße in Schwerte am Donnerstag (02.09.2021) sind insgesamt drei Personen verletzt worden, zwei davon schwer. Zwei Radfahrende, die in die Verkehrsunfälle verwickelt waren, trugen keine Helme.

Der erste Verkehrsunfall ereignete sich gegen 15.40 Uhr. Als eine 42-jährige Schwerterin mit ihrem Fahrrad auf dem Gehweg der Hagener Straße unterwegs war, verfing sich ihr Rock in der Katte. Daraufhin verlor sie die Kontrolle über ihr Gefährt und prallte gegen eine Hauswand. Leicht verletzt wurde die Frau, die keinen Helm trug, mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Der zweite Verkehrsunfall geschah gegen 21.10 Uhr. Eine 15-jährige Schwerterin bog laut Zeugenaussagen mit ihrem Fahrrad unvermittelt von der Wandhofener Straße über einen Gehweg zwischen geparkten Fahrzeugen auf die Hagener Straße ab, ohne auf den fließenden, vorfahrtsberechtigten Verkehr zu achten. Dabei wurde die Jugendliche, die keinen Helm trug, frontal von dem Pkw eines 52-jährigen Schwerters erfasst. Ein nachfolgender Rollerfahrer aus Schwerte konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen, sodass er über das Fahrrad der 15-Jährigen fuhr und ebenfalls stürzte. Beide Personen wurden schwer verletzt. Nach notärztlicher Versorgung vor Ort wurden die Jugendliche und der 52-jährige Rollerfahrer in angrenzende Kliniken gebracht. Alle beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Roller und der Pkw wurden abgeschleppt. Die entstandenen Sachschäden belaufen sich auf etwa 11.500 Euro.

Diese beiden Verkehrsunfälle nimmt die Polizei erneut zum Anlass, Radfahrende dafür zu sensibilisieren, einen Helm zu tragen. Dieser kann bei schweren Verkehrsunfällen vor tragischen Folgen schützen.

