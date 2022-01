Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mehrere Fahrten unter Alkoholeinfluss am Wochenende, Führerscheine sichergestellt

Mainz - Stadtgebiet (ots)

Sonntag, 23.01.2022

Am vergangenen Wochenende kam es im Bereich Mainz zu mehreren Meldungen wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss.

In der Mainzer Neustadt wurde am 23.01.2022 in der Hattenbergstraße um 0:44 Uhr ein 34-jähriger Mainzer Rollerfahrer kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle konnte Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab 1,10 Promille. Es erfolgte eine Blutprobe auf der Dienststelle. Es stellte sich weiter heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Am Sonntagmorgen um 04:12 Uhr bemerkte eine Streife in der Kleinen Langgasse einen Pkw, der mit quietschenden Reifen anfuhr. In der darauffolgenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der 30-jährige Mainzer Alkohol konsumiert hatte. Der anschließende Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,24 Promille. Auch hier erfolgte eine Blutprobe auf der Dienststelle, sowie die Sicherstellung des Führerscheins.

In einem weiteren Fall wurde die Mainzer Polizei am 23.01.2022 um 02:04 Uhr über einen auffälligen Fahrstil eines Kleinbusses auf der BAB 60 im Bereich des Autobahnkreuzes Mainz Süd in Fahrtrichtung Bingen informiert. In der anschließenden Kontrolle wurde dem 24-jährigen Fahrer ein freiwilliger Atemalkoholtest angeboten, dieser ergab um 02:16 Uhr einen Wert von 1,13 Promille. Der Fahrer wurde zur Dienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sowie die Fahrzeugschlüssel sichergestellt wurden.

Den Fahrern drohen Fahrverbote sowie hohe Geldstrafen.

Folgen einer Trunkenheitsfahrt:

- Langer Führerscheinentzug - Hohe Geldstrafen - Freiheitsstrafen bis zu zwei Jahren bei einer Gefährdung des Straßenverkehrs in Folge des Genusses alkoholischer Getränke oder anderer berauschender Mittel - Freiheitsstrafen bis zu einem Jahr bei einer Trunkenheitsfahrt infolge des Genusses alkoholischer Getränke oder anderer berauschender Mittel

