Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: 8-Jährige bei Verkehrsunfall verletzt - Zeugen gesucht

Mainz - Nieder-Olm (ots)

Mittwoch, 12.01.2022

Bereits am vergangenen Mittwochnachmittag kam es in Nieder-Olm im Bereich des Bahnhofs zu einem Verkehrsunfall wobei ein Kind leicht verletzt wurde.

Um 15:45 Uhr überquerten die 8-jährige und eine Freundin den Bahnübergang in Nieder-Olm in Richtung Ludwig-Eckes-Allee. Ein aus Richtung Teufelspfad kommender Autofahrer hielt an, um die beiden Kinder die Straße überqueren zu lassen. Einen, aus Richtung Bahnhofstraße, entgegenkommenden Autofahrer versuchte der bereits Wartende noch mittels Handzeichen auf die beiden querenden Kinder aufmerksam zu machen. Dennoch kam es dann zum Unfall zwischen dem aus Richtung Bahnhofstraße kommenden Autofahrer und dem 8-jährigen Mädchen. Dieses stürzte zu Boden und erlitt Prellungen und Schürfwunden. Der beteiligte Autofahrer hat sich von der Unfallstelle entfernt. Der wartende Autofahrer hat sich kurz um das Mädchen gekümmert. Er wird wie folgt beschrieben:

- Männlich - Schwarze Haare - Jeanshose - habe sich kurz um das Mädchen gekümmert - sagte er müsse sein Kind abholen und deswegen weiterfahren - war in einem Fahrzeug in Fahrtrichtung Nieder-Olm Zentrum unterwegs

Die Aufklärung des Unfallhergangs, die Suche nach dem Unfallbeteiligten, dem wartenden Autofahrer und weiteren Zeugen sind nun Gegenstand der Ermittlungen.

Die Polizeiinspektion Mainz 3 bittet darum, dass der wartenden Autofahrer und weitere mögliche Zeugen sich unter der Telefonnummer 06131-654310 oder per E-Mail unter: pimainz3@polizei.rlp.de meldet. Möglicherweise kann dieser/ein Zeuge etwas zum Unfallgeschehen sagen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell