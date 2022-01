Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Zeugenaufruf: Auto in der Kaiser-Friedrich-Straße beschädigt und weggefahren-Fahrerflucht

Mainz (ots)

Mittwoch, 19.01.2022

Am Mittwoch um 11:45 Uhr parkte ein 48-jähriger Mann aus Schmitten seinen Audi A 3 in der Kaiser-Friedrich-Straße in Mainz. Als er eine halbe Stunde später wieder zu seinem Auto zurückkam, stellt er einen frischen Schaden an der linken hinteren Stoßstange fest. Der Verursacher war vor Ort nicht mehr anzutreffen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/ 65-4110 oder per E-Mail: pimainz1@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

