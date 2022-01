Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mit Messer bedroht - Täter erbeuten nur wenig Bargeld

Mainz-Altstadt (ots)

Am Montagabend wurde ein 33-jähriger Mainzer von zwei bislang unbekannten Tätern überfallen. Der Mainzer war gegen 19:00 Uhr mit seinem Fahrrad unterwegs und wurde vor dem Haupteingang zur Zitadelle von zwei jungen Männern angesprochen. Einer der Männer fragte den 33-Jährigen ob er ihnen Geld geben könne. Als der Mainzer dies verneinte, zog der Haupttäter ein Messer und forderte unter Drohung erneut Geld. Der Geschädigte händigte daraufhin eine 5EUR Banknote aus, da er nicht über mehr Bargeld verfügte. Hiernach forderte der Haupttäter das Handy des 33-Jährigen, damit dieser nicht die Polizei rufen könne. Nachdem der Geschädigte lediglich den Handyakku aushändigte, versuchte der Täter mit dem Messer die Fahrradreifen des Geschädigten zu zerstechen, was ihm letztlich aber nicht gelang. Der Haupttäter und sein Begleiter flüchteten hiernach in Richtung Salvatorstraße/Römisches Theater. Die beiden Täter konnten wie folgt beschrieben werden:

Haupttäter:

- Höchstens ca. 20 Jahre alt - 170-180cm groß - schlank - helle Haut - dunkle bis schwarze Kleidung - schwarze medizinische Maske - führte das Messer mit sich - Das Messer hatte eine auffällige schwarze Klinge mit einer Länge von ca. 15cm

Mittäter:

- Ca. 20 Jahre alt - etwas kleiner als der Haupttäter - etwas dicker als der Haupttäter - helle Haut - dunkle bis schwarze Kleidung - schwarze medizinische Maske

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell