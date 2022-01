Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz, Stadtgebiet - Betrugsmasche, erneut eine Vielzahl von Schockanrufen

Mainz (ots)

Montag, 17.01.2022

Am Montag kam es im Bereich Mainz erneut zu einer Vielzahl an Schockanrufen. Die Betrüger meldeten sich am Telefon gegenüber den Geschädigten als Polizeibeamte oder Angehörige der Familie, gaben an, dass sie einen Unfall hätten oder dass sie in Not seien und diesbezüglich Geld benötigen. Da die Masche bekannt ist, fielen die vermeintlichen Opfer nicht darauf herein und stellten teilweise Gegenfragen. Die Betrüger beschimpften sie daraufhin mehrfach am Telefon und legten anschließend auf.

Verhaltenshinweise der Polizei bei Telefonbetrügern:

- Denken Sie daran, die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotrufnummer 110 an! Das machen nur Betrüger. Wenn Sie unsicher sind, wählen Sie die Nummer 110. Aber nutzen Sie dafür nicht die Rückruftaste. - Legen Sie am besten auf, wenn Sie nicht sicher sind, wer anruft und Sie sich unter Druck gesetzt fühlen. - Rufen Sie den Angehörigen unter der Ihnen bekannten Nummer an. - Sprechen Sie am Telefon nie über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse. - Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen! - Ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu oder verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei! - Bedenken Sie: Niemals ist die Behandlung eines Unfallopfers von einer vorherigen Zahlung eines Geldbetrages abhängig. - Seien Sie misstrauisch, wenn sich Anrufer am Telefon nicht selber mit Namen melden. Raten Sie nicht, wer anruft, sondern fordern Sie Anrufer grundsätzlich dazu auf, ihren Namen selbst zu nennen. - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen wie Schmuck an unbekannte Personen.

