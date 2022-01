Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Alkoholisierter Fahrer verursacht Verkehrsunfall

Mainz (ots)

In den frühen Morgenstunden des 15.01.2022 meldete ein Anwohner einen Verkehrsunfall in der Hinteren Christofsgasse. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein 22-Jähriger gegen 05:20h die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, als er um die Verkehrsinsel fuhr, in deren Mitte sich die Nachbildung eines Römerschiffes befindet. Das Heck des Fahrzeuges brach auf der regennassen Fahrbahn aus und kollidierte mit der Schiffs-Nachbildung. Verletzt wurde dabei niemand, am Unfallfahrzeug sowie an der Nachbildung entstand ein geringer Sachschaden. Ein an der Unfallstelle durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem jungen Fahrer einen Wert von 1,6 Promille. Er muss sich nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell