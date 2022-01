Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Bei Fahrkartenkontrolle Kontrolleur verletzt und geflüchtet

Mainz (ots)

Am Samstag, den 15.01.2021 kam es in den Nachmittagsstunden im Rahmen einer Fahrkartenkontrolle in einem Linienbus der Mainzer Mobilität zu einer Rangelei mit anschließend flüchtendem Täter. Der Vorfall ereignete sich gegen 16:40 Uhr in der Linie 62 in Fahrtrichtung Weisenau. In Höhe der Haltestelle "An der Philippsschanze" sollte ein Fahrgast seinen Fahrschein vorzeigen. Er versucht zu flüchten, woraufhin sich der Kontrolleur ihm in den Weg stellt. Anschließend kommt es zu einer Rangelei. An der Haltestelle "Katholisches Klinikum Mainz" gelingt es dem Fahrgast, den Linienbus zu verlassen. Dabei tritt er nach hinten aus und trifft den Kontrolleur am linken Bein. Anschließend flüchtet er in Richtung Jägerstraße. Die Beschreibung des männlichen Täters lautet ca. 20 Jahre alt, dunkelhäutig, schwarze, kurz geschorene Haare, schwarze Bekleidung und braune Umhängetasche.

Die Polizei ermittelt gegen den unbekannten Täter wegen Körperverletzung und Erschleichens von Leistungen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

