Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Vater bedroht Sohn und löst Polizeieinsatz aus

Mainz-Neustadt (ots)

Ein 55-jähriger Mann aus Mainz-Bretzenheim kommt am Samstagabend gegen 21.39 Uhr, mit seinem 28-jährigen Sohn wegen Geldschulden in einen Streit. Letztlich drohte der Vater damit, den Sohn töten zu wollen und bewaffnete sich nach Zeugenaussagen mutmaßlich mit einem ca. 20cm langen Messer. Danach begab sich der Mann mit den öffentlichen Verkehrsmitteln vom Stadtteil Bretzenheim in den Bereich der Mainzer Neustadt, um hier seinen Sohn aufzusuchen. Der Sohn alarmierte die Mainzer Polizei. Der 55-jährige Vater konnte von den Funkstreifen kurze Zeit später tatsächlich in der Mainzer Neustadt, in unmittelbarer Nähe zum Aufenthaltsort des Sohnes, angetroffen werden. Der Mann wurde von den Polizeikräften direkt aufgefordert seine Hände frei nach oben zu nehmen. Dieser Aufforderung kam er jedoch auch nach mehrfacher Aufforderung nicht nach und griff plötzlich in den oberen Bereich seiner Hose. Hierauf wurde von der Polizei ein Distanz Elektroimpulsgerat (Taser) gegen den Mann eingesetzt, danach wurden ihm Handschellen angelegt. Letztlich stellte sich heraus, dass der Mann das Messer nicht oder nicht mehr mit sich führte. Der 55-jährige wurde durch den Tasereinsatz nicht verletzt. Die Mainzer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

