POL-LDK: + Einbruch in Aßlar + Diebe scheitern + Beschädigungen an Kita + Audi zerkratzt + Unfälle auf der A 45 + Heckscheibe und Tür beschädigt + Diebe in Laden, Grube Fortuna und Pizzeria +

Haiger: Auf Sparkassencontainer abgesehen -

Im Zeitraum von Freitag (12.11.2021), gegen 18.00 Uhr bis Montag (15.11.2021), gegen 07.00 Uhr hatten es Diebe auf den Sparkassencontainer in der Hauptstraße abgesehen. Sie versuchten das Schloss aufzubohren, scheiterten und flüchteten. Hinweise zu den Tätern oder zu Personen, die dort in diesem Zusammenhang auffielen, nimmt die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070 entgegen.

Haiger: Vandalen am Kindergarten -

Das Gelände des Kindergartens "Kleine Helden" am Kirchberg rückte am Wochenende in den Fokus unbekannter Vandalen. Zwischen Freitagnachmittag (12.11.2021) und Montagmorgen (15.11.2021) warfen die Unbekannte eine Scheibe ein, vergriffen sich an den Außenbänken und warfen Blumenkübel um. Die Schäden belaufen sich auf rund 500 Euro. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat am zurückliegenden Wochenende Personen auf dem Kindergartengelände beobachtet? Wer kann sonst Angaben zu den Vandalen machen? Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Dillenburg: Autotür zerkratzt -

In der Nacht von Samstag (13.11.2021) auf Sonntag (14.11.2021) beschädigten Unbekannte im Ginsterweg einen silberfarbenen Audi. Zwischen 18.00 Uhr und 16.00 Uhr zerkratzen die Täter die Fahrertür des A4. Eine neue Lackierung wird etwa 600 Euro kosten. Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Herborn-Burg: Einbrecher scheitern an Wohnungstür -

In der Junostraße hatten es Einbrecher auf Beute aus einer Wohnung abgesehen. Sie verschafften sich Zutritt zum Treppenhaus des Mehrfamilienhauses und hebelten vergeblich an der Wohnungstür. Die Höhe der Schäden ist derzeit nicht bekannt. Zeugen, die die Täter am Samstag (13.11.2021), zwischen 12.25 Uhr und 21.50 Uhr beobachten, werden gebeten sich unter Tel.: (02772) 47050 mit der Herborner Polizei in Verbindung zu setzen.

Ehringshausen - A45: Im Baustellenbereich verunglückt -

Am Freitagabend (12.11.2021) verunglückte eine Mercedesfahrerin auf der A 45 bei Ehringshausen. Die Wetzlarerin war gegen 22.20 Uhr in Richtung Dortmund unterwegs. Eingangs eines Baustellenbereiches verlor sie aus bisher nicht bekannten Gründen die Kontrolle über ihre C-Klasse und überfuhr mehrere Warnbaken. Anschließend prallte sie gegen eine Leitplanke, überschlug sich mehrfach und kam nach mehreren hundert Metern zum Stehen. Die Feuerwehr barg die Schwerverletzte aus ihrem Wagen. Ein Notarzt und eine Rettungswagenbesatzung übernahmen die Erstversorgung - anschließend wurde sie ins Wetzlarer Krankenhaus transportiert. Die beiden Fahrspuren in Richtung Herborn mussten voll gesperrt werden. Rettungskräfte blockierten zudem den linken Fahrstreifen in Richtung Wetzlar. Hier konnte der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt werden. Der Verkehr in Richtung Dortmund musste an der Anschlussstelle Ehringshausen die Autobahn verlassen und wurde über die B 277 nach Herborn-Süd umgeleitet. Die Beeinträchtigungen durch die Bergungs- und Aufräumarbeiten dauerten bis etwa 01.40 Uhr an. Den Gesamtsachschaden schätzt die Polizei auf rund 27.000 Euro.

Aßlar: Einbruch scheitert -

Am Wochenende trieben Einbrecher in Aßlar ihr Unwesen. Am Samstagabend (13.11.2021), zwischen 19.00 Uhr und 20.00 Uhr suchten die Täter ein Einfamilienhaus in der Schillerstraße auf. Dort hebelten die Diebe an einem Fenster, schafften es aber nicht einzusteigen. Zurück blieb ein Schaden von rund 500 Euro. Zeugen, die die Täter beobachten oder denen in der genannten Zeit in der Schillerstraße Personen oder Fahrzeuge auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Wetzlarer Polizei in Verbindung zu setzen.

Wetzlar - A 45: Zu flott bei Nässe -

Gleich drei Verkehrsunfälle innerhalb von nur fünf Minuten in beide Richtungen zwischen den Anschlussstellen Wetzlar-Ost und Wetzlar Süd beschäftigten am Samstagmittag (13.11.2021) die Autobahnpolizei in Butzbach. Die Unfallfahrer waren offensichtlich mit nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn unterwegs.

Gegen 12.20 Uhr erwischte es den 43-jährigen Fahrer eines BMW. Der in Bremen lebende X5-Fahrer war in Richtung Dortmund unterwegs. Er prallte mehrfach gegen die Leitplanke, blieb jedoch unverletzt. Ein Abschleppunternehmen kümmerte sich um seinen Wagen - den Blechschaden schätzt die Polizei auf rund 8.000 Euro.

Kurz darauf, gegen 12.25 Uhr, verlor ein 46-jährige Fordfahrer aus Hamm die Kontrolle über seinen Mustang und prallte in gleicher Fahrtrichtung in die Schutzplanke. Er klagte an der Unfallstelle über Nackenschmerzen und wurde mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in eine Gießener Klinik gefahren. Die Schäden an seinem Gefährt belaufen sich auf rund 11.000 Euro. Auch dieser Wagen musste abgeschleppt werden.

Etwa zur selben Zeit krachte es auf der Gegenfahrspur. Auf der regennassen Fahrbahn verlor der Fahrer einer E-Klasse die Kontrolle über seinen Benz und prallte mehrfach in die Leitplanke. Der Fahrer einer ihm folgenden A-Klasse bremste offensichtlich zu stark, verlor ebenfalls die Kontrolle über seinen Benz und prallte in die verunglückte E-Klasse. Der 47-jährige E-Klasse-Fahrer aus Offenbach kam mit leichten Verletzungen ins Wetzlarer Krankenhaus. Der 33-jährige Frankfurter in der A-Klasse lehnte trotz Nackenschmerzen eine ärztliche Behandlung ab. Die Schäden an den beiden Benz summieren sich nach Schätzungen der Polizei auf ca. 33.000 Euro.

Wetzlar: Heckscheibe eingeschlagen -

Einen Schaden von rund 500 Euro ließen Vandalen an einem silberfarbenen 5-er BMW zurück. Der Kombi stand am Sonntagmorgen (14.11.2021), zwischen 11.00 Uhr und 15.05 Uhr im Philosophenweg, in Höhe der Hausnummer 21. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass die Täter die Heckscheibe einschlugen. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar: Vandalen in der Bahnhofstraße -

An der Arbeitsloseninitiative im Lahn-Dill-Kreis ließ ein Unbekannter einen Schaden von rund 200 Euro zurück. Der Täter trat am Freitag (12.11.2021), zwischen 15.30 Uhr und 17.00 Uhr gegen die Eingangstür in der Bahnhofstraße. Hierbei zerbarst der Türrahmen. Hinweise zu dem Unbekannten nehmen die Ermittler der Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

Hüttenberg-Reiskirchen: Zigaretten erbeutet -

Am Wochenende verschafften sich Diebe Zutritt zu einem Lebensmittelgeschäft in der Straße "Am Kreuz". Die Täter ließen eine bisher nicht bekannte Menge an Zigarettenschachteln mitgehen und griffen in die Kasse. Die Einbruchschäden belaufen sich auf rund 400 Euro. Zeugen, die die Täter in der Nacht von Freitag (12.11.2021) auf Samstag (13.11.2021) beobachteten oder denen dort in diesem Zusammenhang Personen auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Wetzlarer Polizei in Verbindung zu setzen.

Solms-Oberbiel: Diebe an der Grube Fortuna -

Auf Beute aus der Gaststätte der Grube Fortuna hatten es Diebe am zurückliegenden Wochenende abgesehen. In der Nacht von Freitag (12.11.2021) auf Samstag (13.11.2021) suchten die Täter das zwischen Oberbiel und Berghausen gelegene Gelände auf und verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Kassenhaus. Vom Kassenhaus aus gelangten sie in die Gaststätte und versuchten dort vergeblich einen Zigarettenautomaten aufzubrechen. Nach einer ersten Einschätzung der Betreiber flohen die Diebe ohne Beute. Zurück blieben Schäden in Höhe von rund 1.500 Euro. Die Polizei bittet um Mithilfe und fragt: Wer kann Angaben zu den Einbrechern machen? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Schöffengrund-Schwalbach: Pizzeria durchwühlt -

Ungebetene Gäste suchen in der Nacht von Freitag (12.11.2021) auf Samstag (13.11.2021) eine Pizzeria in der Neukirchener Straße auf. Zwischen 23.00 Uhr und 08.50 Uhr drangen die Täter ein und durchwühlten sämtliche Schubladen. Ihnen fielen eine bisher nicht bekannte Menge an Bargeld sowie Alkoholika in die Hände. Außerdem scheiterten sie bei dem Versuch einen Zigarettenautomaten gewaltsam zu öffnen. Angaben zu den Gesamtsachschäden können momentan noch nicht gemacht werden. Wer hat die Diebe in der genannten Zeit beobachtet? Wem sind in diesem Zusammenhang in der Neukirchener Straße Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

