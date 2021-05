Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Hachenburg - Trunkenheitsfahrten ohne Fahrerlaubnis, Bedrohungen, Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr durch einen 24-Jährigen

Hachenburg (ots)

Ein 24-Jähriger hat am Wochenende mit einer Vielzahl von strafbaren Handlungen die Polizei Hachenburg auf Trapp gehalten. Er sammelte von Samstag bis Montag 8 Strafanzeigen und musste letztendlich die Nacht von Pfingsmontag auf Dienstag die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen. Am Samstag, gegen 16:00 Uhr, fiel der Junge Mann einem Zeugen auf. Der Zeuge hatte auf einem Feldweg in Richtung Rotenhain einen dunklen BMW ohne Kennzeichen beobachtet beobachtet. Der Pkw war dann weiter in Richtung Hirtscheid geführt worden. Als Fahrzeugführer konnte der 24-Jährige ermittelt werden. Dieser war der Halter des abgemeldeten und nicht versicherten BMWs. Der 24-jährige war deutlich alkoholisiert und ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Dem Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen. Der BMW war von einem Polizeihubschrauber auf einem Feld zwischen Hirtscheid und Alpenrod festgestellt worden. Der Pkw wurde sichergestellt. Am Sonntag, den 23.05.2021 fiel der 24-Jährige in Nistertal auf. Ein dreiköpfige Gruppe junger Männer war über einen Pkw gelaufen. Der alkoholiserte 24-Jährige war wieder dasbei. Ob an dem Pkw ein Sachschaden entstanden ist, wird noch überprüft. Am Pfingstmontag, gegen 20:40 Uhr, wurde eine Streifenwagenbesatzung auf einen PKW in der Graf-Heinrich-Straße aufmerksam. Als der Pkw kontrolliert werden sollte, fuhr dieser schnell in die Nisterstraße. Auf dem Parkplatz vor dem Kino konnte der Pkw kontrolliert werden. Fahrzeugführer war wieder der 24-Jährige. Er war wieder alkoholisiert und im Besitz einer Fahrerlaubnis war er immer noch nicht. Dafür führte er jedoch eine Schreckschusswaffe und ein Messer mit. Dem 24-Jährigen wurde ein Blutprobe entnommen und seine Waffen wurden sichergestellt. Der Pkw der 22-Jährigen Halterin wurde sichergestellt, da sie diesen schon öfters an den 24-Jährige überlassen hatte. Auch gegen die 22-Jährige wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Gegen 21:40 Uhr hielt sich der 24-Jährige an einer Bushaltestelle in der Graf-Heinrich-Straße auf. Als er in einem Pkw einen bekannten Kontrahenten erkannte, sprang er auf die Straße und versuchte gegen den Pkw zu treten. Letztendlich konnte der 24-Jährige mit anderen jungen Männern auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurantes angetroffen werden. Es bahnten sich Körperverletzungsdelikte an und es wurden Bedrohungen ausgesprochen. Der 24-Jährige wurde dann zur Gefahrenabwehr festgenommen und musste die Nacht bei der Polizei verbringen.

