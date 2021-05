Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: POL-NE: Katalysatoren-Diebe trieben ihr Unwesen im Rhein-Kreis Neuss -Zeugen gesucht

Neuss, Rommerskirchen (ots)

In Neuss und Rommerskirchen hatten es Unbekannte auf Katalysatoren an Fahrzeugen abgesehen.

In Neuss-Hammfeld, an der Rheinallee, entwendeten die Diebe am Mittwoch (5.5.), in der Zeit zwischen 13:30 und 16:40 Uhr, an einem schwarzen Opel Astra den Katalysator.

Zudem erfuhr die Polizei von einem weiteren Katalysatorendiebstahl an der Hauptstraße in Rommerskirchen. Der Tatzeitraum liegt zwischen Dienstag (4.5.) 09:00 Uhr und Mittwoch (5.5.) 09:45 Uhr. Die Unbekannten nahmen in diesem Fall einen VW Polo ins Visier und verwendeten offenbar einen Wagenheber, den sie im Anschluss an der Tatörtlichkeit zurückließen.

Katalysatoren werden gestohlen, weil sich im Inneren verschiedene hochwertige Rohstoffe wie Platin und Palladium befinden.

Da für den Diebstahl der Auspuffteile das jeweilige Fahrzeug höchst wahrscheinlich etwas angehoben, beziehungsweise aufgebockt werden muss, sind die Straftaten möglicherweise nicht unbemerkt geblieben.

Das Kriminalkommissariat 14 hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen an den oben genannten Tatorten gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell