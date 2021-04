Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210423 - 0484 Frankfurt-Seckbach: Fahrzeugbrand

Frankfurt (ots)

(em) Am Dienstag (20.04.2021) stand im Stadtteil Seckbach in den frühen Morgenstunden ein hochwertiges Fahrzeug in Vollbrand. Glücklicherweise wurde dabei niemand verletzt.

Gegen 04.00 Uhr wählten Anwohner den Notruf, da in der Atzelbergstraße ein Fahrzeug in Flammen stand. Die Feuerwehr konnte den Brand kurz darauf löschen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Der finanzielle Schaden wird derzeit auf mehrere zehntausend Euro geschätzt.

Die Brandursache ist Bestandteil der noch andauernden Ermittlungen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Frankfurter Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 069/755-51599 entgegen.

