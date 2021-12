Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Bundespolizei ermittelt nach Waggonentgleisung

Pasewalk (ots)

In den späten Abendstunden des 17.12.2021 informierte die Notfallleitstelle der DB AG in Berlin die Bundespolizeiinspektion Pasewalk über eine Schrankenstörung am Bahnübergang Pasewalk Ost. Durch eine eingesetzte Streife der Bundespolizei wurde daraufhin festgestellt, dass ein Güterzug, bestehend aus einer Lok und 19 Güterwaggons, in Fahrtrichtung Pasewalk Hauptbahnhof steht und den Bahnübergang Pasewalk Ost blockiert. Aus bislang nicht bekannter Ursache war der letzte Waggon entgleist. Es wurden keine Personen verletzt. Die Entgleisung und die genaue Schadenhöhe sind noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Strecke zwischen Pasewalk und Stettin war bis 07:21 Uhr gesperrt, es wurde Schienenersatzverkehr eingerichtet. Der Zugverkehr wird voraussichtlich ab 10:15 Uhr wiederaufgenommen

