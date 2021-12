Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Pasewalker Bundespolizei vollstreckt wieder zwei Haftbefehle

Pasewalk (ots)

Am letzten Wochenende wurden zwei Haftbefehle gegen polnische Staatsangehörige durch die Pasewalker Bundespolizei vollsteckt.

Ein 27- jähriger Pole wurde auf der BAB 11, in Fahrtrichtung Berlin festgestellt und an der Anschlussstelle Penkun, Höhe Agro-Service angehalten und kontrolliert. Die fahndungsmäßige Überprüfung der Person ergab eine Ausschreibung zur Festnahme/Strafvollstreckung durch die STA München I wegen dem Verstoß gegen das Gesetz zur Bekämpfung von Doping im Sport (Erwerb, Besitz, Erbringung). Er hatte eine Geldstrafe in Höhe von 2000,00 EUR und Kosten in Höhe von 78,50 EUR zu zahlen. Die geforderte Geldstrafe wurde durch einen polnischen Bekannten beim Polizeikommissariat Hannover-Mitte eingezahlt. Daraufhin konnte der Mann auf freien Fuß gesetzt werden und ersparte sich 50 Tage Ersatzhaft.

Eine 55- jährige Polin wurde ebenfalls auf der BAB 11 nach erfolgter Einreise aus Polen angehalten und kontrolliert. Die fahndungsmäßige Überprüfung ergab eine Ausschreibung zur Festnahme/Strafvollstreckung durch die STA Stade wegen Diebstahl. Als Geldstrafe waren 300,- EUR und die Zahlung von Kosten in Höhe von 77,- EUR festgelegt. Ersatzweise waren 30 Tage Ersatzhaft zu vollstrecken. Zusätzlich sollten die Beamten gemäß Ausschreibung bei Feststellung von weiteren Barmitteln weitere 700,- EUR einziehen. Die Frau konnte die geforderte Geldstrafe/ Kosten zahlen und wurde wieder auf freien Fuß gesetzt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen, übermittelt durch news aktuell