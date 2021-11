Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Ausgesetzter Hund im Regionalexpress

Pasewalk (ots)

Ein im Regionalexpress RE 3326 ausgesetzter Beagle beschäftigte die Bundespolizei am Samstagmorgen in Pasewalk. Die Zugbegleiterin hatte das angebundene Tier in der Toilette eines Waggons festgestellt. Der Zug stand vorher aufgrund Schienenersatzverkehr eine Zeitlang in Angermünde. Vermutlich wurde hier das Tier durch bisher Unbekannte in der Toilette angebunden. Der Hund trug ein Halsband. Eine Hundedecke und etwas Trockenfutter lagen neben dem Tier. Die Beamten fanden in der Toilette noch einen handgeschriebenen Zettel: "Hallo, ich heiße Tina, ich suche ein neues Zuhause. Ich beiße nicht, ich kann es nicht mehr bezahlen." Durch die Bundespolizisten wurde der Hund an die Tierrettung Greifswald übergeben. Die Ermittlungen dauern an.

