Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Pressebericht der Kreispolizeibehörde Soest vom Wochenende

Soest (ots)

Polizeimeldungen aus dem Kreis Soest

Datum: 07.11.2021

Lippstadt - Radfahrerin leicht verletzt

Am Freitagnachmittag, gegen 16.10 Uhr, beabsichtigte eine 32 Jahre alte Frau aus Lippstadt, mit ihrem Ford Mondeo vom Seitenstreifen an der Görrestraße in den fließenden Verkehr einzufahren. Dabei missachtete sie den Vorrang einer 17 Jahre alten Frau, ebenfalls aus Lippstadt stammend, die mit einem Fahrrad auf der Görrestraße unterwegs war. Es kam zur Kollision zwischen dem Pkw und der Radfahrerin. Dabei wurde die Radfahrerin leicht verletzt. Der Rettungsdienst kümmerte sich vor Ort um die Verletzungen. (AG)

Werl - Bei Auffahrunfall leicht verletzt Am Samstagabend, gegen 20.55 Uhr, befuhr ein 27 Jahre alter Mann aus Schmallenberg, mit einem Pkw der Marke Renault Megane, die Hammer Landstraße in Werl in Richtung Hamm. Verkehrsbedingt musste er sein Fahrzeug anhalten. Ein nachfolgender Fahrzeugführer, ein 38 Jahre alter Mann aus Oelde, fuhr mit seinem Pkw der Marke Renault Clio, auf das vorausfahrende Fahrzeug auf. Durch die Wucht des Aufpralls zogen sich beide Fahrzeugführer und zwei Mitfahrerinnen leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst kümmerte sich um die Versorgung der Verletzten. Zwei Personen wurden in ein Krankenhaus transportiert. (AG)

Geseke - Radfahrerin leicht verletzt

Eine 13 Jahre alte Gesekerin, befuhr am Samstagnachmittag, gegen 16.40 Uhr, mit ihrem Fahrrad die Lüdische Straße. In Höhe Lüdische Straße 36 verlor sie offensichtlich die Kontrolle über ihr Fahrrad und prallte gegen einen geparkten Pkw der Marke Renault Clio. Bei dem anschließenden Sturz zog sie sich leichte Verletzungen zu. (AG)

Welver-Vellinghausen - Pkw überschlagen - 3 Verletzte Am Samstagnachmittag, gegen 16.30 Uhr, befuhr ein 44 Jahre alter Mann aus Erlangen mit einem Pkw der Marke VW Golf, die Lippestraße von Hamm kommend in Richtung Welver-Vellinghausen. Im Übergang von der Lippestraße zur Vellinghauser Straße beschreibt die Straße eine Rechtskurve, die als "abknickende Vorfahrtstraße" ausgeschildert ist. Der Golffahrer erkannte die Situation offensichtlich zu spät oder schätzte sie nicht richtig ein und steuerte sein Fahrzeug geradeaus. Durch das Fahrmanöver verlor er die Kontrolle über den Pkw und überschlug sich. Drei Mitinsassen wurden bei dem Unfall verletzt. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst vor Ort wurden sie in umliegende Krankenhäuser transportiert. (AG)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell