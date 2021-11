Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Starker Fahrzeugverkehr innerhalb der Wälle

Soest (ots)

Zahlreiche Straßen sind am Samstagabend aufgrund der Allerheiligenkirmes überfüllt. Der Fahrzeugverkehr steht, bzw. kommt nur sehr schleppend voran. Die Polizei rät auf den großen Parkplätzen am "Kaufland" und "Toom"-Markt am Senator-Schwartz-Ring sowie auf dem Gelände der Firma CEAG sein Auto abzustellen und von 13 bis 2 Uhr im 10-Minuten-Takt mit den Pendelbussen zu fahren. Der Grandweg und die Thomästraße wurden bereits durch die Polizei gesperrt. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell