Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: 2 schwer Verletzte nach Verfolgungsfahrt

Soest (ots)

Soest-Ampen - 2 schwer Verletzte nach Verfolgungsfahrt Am Samstagmorgen, gegen 02.45 Uhr, beabsichtigte eine Streife der Wache Soest bei Grünlicht zeigender Lichtzeichenanlage, vom Hattroper Weg nach rechts auf den Kölner Ring abzubiegen. Zunächst musste die Streifenwagenbesatzung aber einen Peugeot, der auf dem Brüggering in Richtung Kölner Ring unterwegs war und das Rotlicht für seine Fahrtrichtung missachtete, passieren lassen. Im Anschluss sollte das Fahrzeug natürlich kontrolliert werden. Der Fahrer des Peugeot "überfuhr" im weiteren Verlauf seiner Fahrt weitere Ampelanlagen bei Rotlicht, überholte ziemlich riskant andere Fahrzeuge und überschritt die zulässige Höchstgeschwindigkeit auch deutlich. Anhaltezeichen der Polizei und das eingeschaltete Blaulicht ignorierte der Fahrer und setzte seine Fahrt über die Werler Landstraße in Richtung Werl fort. Am Ortsausgang von Soest-Ampen überholte der Fahrer ein vor ihm fahrendes Fahrzeug. Beim Wiedereinscheren verlor er in der langgezogenen Rechtskurve die Kontrolle über das Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit zwei Bäumen. Durch die Kollision wurden der Fahrer und ein Mitfahrer schwer verletzt. Nach notärztlicher Versorgung wurden beide Personen in umliegende Krankenhäuser transportiert. Das völlig zerstörte Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Bei den beiden Insassen handelte es sich um zwei Männer aus Arnsberg im Alter von 22 und 23 Jahren. (AG)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell