Polizei Gütersloh

POL-GT: Unbekannte bedrängen Gütersloher - Zeugenaufruf

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Am Montagnachmittag (21.06., 17.05 Uhr) wurde die Polizei Gütersloh über einen Vorfall innerhalb einer Firma an der Straße Am Anger in Kenntnis gesetzt.

Ein Mitarbeiter der Firma informierte die Polizei, nachdem er von drei ihm unbekannten Personen auf der Straße angesprochen worden war. Die Unbekannten forderten den Mann auf, die Räumlichkeiten des Unternehmens mit ihnen aufzusuchen. Dort angekommen, schauten sich die Männer auffällig genau in einem Büro um. Anschließend verließen sie die Örtlichkeit mit einem dunklen Transporter. Die Situation wirkte auf den Mitarbeiter bedrohlich.

Die drei Männer können wie folgt beschrieben werden:

1. Ca. 190 cm groß, kurze dunkle Haare, Bart. Er war dunkel gekleidet und trug eine Cappy.

2. Unter 190 cm groß, dunkle Haare, Bart, dunkle Bekleidung.

3. Unter 190 cm groß, Glatze, Bart, dunkle Bekleidung.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu den beschriebenen Männern machen? Wer kann Hinweise zu dem Transporter geben? Wer hat möglicherweise die Situation an der Straße Am Anger beobachtet? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell