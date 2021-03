Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Oberstadion - Rangelei endet mit Verletzungen

Zu Streitigkeiten kam es am Montag in Oberstadion.

Ulm (ots)

Gegen 7.45 Uhr parkten zwei Autos wohl kurzfristig unerlaubterweise auf privaten Stellplätzen. Das missfiel dem 44-jährigen Berechtigten und er parkte sein Auto direkt davor ab. Mit einem 31-Jährigen entwickelte sich zunächst ein verbaler Streit. Der mündete in einer gegenseitigen Rangelei wo die Beiden wohl aufeinander einschlugen. Der 44-Jährige zog sich wohl leichte Verletzungen zu und kam in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

+++++++ 0442199

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell