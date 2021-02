Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Diebe nutzen geklaute Karte für Abbuchungen

Weilerbach/Rodenbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Taschendiebe am Donnerstagnachmittag in Weilerbach zugeschlagen. Zwischen 14.15 und 15 Uhr schnappten sich die Unbekannten die Geldbörse einer 77-jährigen Frau aus dem Landkreis, während die Seniorin in der Europastraße einkaufte.

Die Dame hatte nach eigenen Angaben hintereinander zwei Supermärkte besucht - im ersten hatte sie den Geldbeutel beim Bezahlen noch, im zweiten bemerkte sie dann an der Kasse, dass die Börse nicht mehr da ist. Mit dem Portemonnaie erbeuteten die Diebe neben Bargeld auch den Personalausweis, eine Bankkarte, Versicherungskärtchen sowie weitere Ausweise und Dokumente.

In welchem der beiden Märkte die Täter zugriffen, blieb unklar. Auf jeden Fall setzten sie ihre Beute sehr schnell ein: Als die 77-Jährige wenig später ihre Karte auf der Bank sperren lassen wollte, stellte sie fest, dass in der Zwischenzeit bereits 500 Euro von ihrem Konto abgebucht wurden. Die Täter hatten sich das Geld an einem Automaten in Rodenbach auszahlen lassen.

Zeugen, die entweder in Weilerbach oder in Rodenbach zur fraglichen Zeit entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2620 bei der Kripo in Kaiserslautern zu melden. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell