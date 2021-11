Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Allerheiligenkirmes - Freitag

Soest (ots)

Am Freitagabend hatten die Einsatzkräfte der Polizei gut zu tun. Im Verlauf des Abends kam es zu insgesamt fünf angezeigten Taschendiebstählen. Eine zivile Einheit der Bundespolizei konnte in der Nötten-Brüder-Wallstraße drei Taschendiebe auf frischer Tat erwischen und festnehmen. Mit steigendem Alkoholpegel kam es auch mehrfach zu Streitereien. Insgesamt wurden sieben Körperverletzungsdelikte registriert. Bei zwei Delikten handelte es sich um schwere Körperverletzungen. Insgesamt wurden sieben Personen in Gewahrsam genommen. Fünf davon zur Verhinderung von weiteren Straftaten. Gegen 23:20 Uhr kam es zu einer schweren Körperverletzung in der Walburger Straße. Während der Versorgung des Verletzten gerieten weitere Personen in dem Bereich aneinander. Diese konnten nur durch eine große Zahl von Polizistinnen und Polizisten wieder beruhigt werden. (lü)

