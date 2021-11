Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

Pomellen (ots)

Bundespolizisten ermittelten heute Mittag im Rahmen von Kontrollmaßnahmen auf der Bundesautobahn 11 in Pomellen einen 30- jährigen polnischen Staatsangehörigen, welcher durch die Staatsanwaltschaft Landshut seit 2017 mit Haftbefehl wegen Trunkenheit im Verkehr gesucht wurde. Gemäß Strafbefehl waren eine Geldstrafe in Höhe von 675,-EUR und zusätzlich 205,91 EUR Verfahrenskosten zu zahlen. Da der Mann die geforderte Geldsumme nicht aufbringen konnte, muss er nun die nächsten 45 Tage in der Justizvollzugsanstalt Stralsund absitzen.

