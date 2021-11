Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Vier Schleusungen in den letzten 24 Stunden

Pasewalk (ots)

Allein in den letzten 24 Stunden kam es zu fünf Sachverhalten illegaler Migration im Zuständigkeitsbereich der Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch- polnischer Dienststelle. Die Bundespolizisten stellten dabei insgesamt vier mutmaßliche Schleuser und 36 unerlaubt eingereiste Personen im Grenzraum zwischen Blankensee und Pomellen fest.

In einem Fall kam es zu einem versuchten Kontrollentzug. Die Fahrerin eines PKW ignorierte die Anhaltesignale einer Streife der Bundeszollverwaltung auf der BAB 11 und konnte kurze Zeit später gestoppt werden. Aus dem Fahrzeug flüchteten die Insassen. Im Zuge sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnten sechs irakische Staatsangehörige in Gewahrsam genommen werden. Der Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen, übermittelt durch news aktuell