Polizei Korbach

POL-KB: Burgwald-Wiesenfeld: Einbruch in Leuchtmittellager - Polizei bittet um Hinweise

KorbachKorbach (ots)

In der Nacht von Freitag, 06.11.2020, 17:00 Uhr, bis Samstag, 07.11.2020, 12:40 Uhr, brachen unbekannte Täter in der Ringstraße in eine Lagerhalle für Leuchtmittel ein. Sie verschafften sich über ein Fenster, auf der rückwärtigen Seite, Zugang zum Gebäude. Ob sie etwas entwendet haben, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf 500 Euro. Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation Frankenberg Tel.: 06451-7203-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

