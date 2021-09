Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Nachtragsmeldung Polizei Delmenhorst vom 12.09.2021, hier: Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Delmenhorst (ots)

Delmenhorst: Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am 12.09.2021, um 09.55 Uhr, befuhr ein 42-jähriger Mann (aus Bremen) mit seinem PKW BMW die vorfahrtberechtigte Stedinger Straße in Richtung stadtauswärts und wollte die Kreuzung Stedinger Straße / Nordstraße / Dwostraße geradeaus in Richtung stadtauswärts passieren.

Zum Unfallzeitpunkt war die Ampelanlage ausgeschaltet (Ampelausfall).

Ein 45-jähriger Mann (aus Delmenhorst) befuhr mit seinem PKW Ford die untergeordnete Nordstraße in Richtung Stedinger Straße und wollte die o. g. Kreuzung über die Stedinger Straße hinweg geradeaus passieren, um seine Fahrt in der Dwostraße fortzusetzen. Dabei hatte der Fahrer des Ford die Vorfahrt des BMW-Fahrers missachtet. Es kam im Kreuzungsbereich zu einem Zusammenstoß. Dabei zog sich der Fahrer des Ford (Unfallverursacher) leichte Verletzungen zu. Der entstandene Sachschaden wird auf 19.000 Euro geschätzt. Beide PKW hatten die Kreuzung nach dem Zusammenstoß blockiert und mussten abgeschleppt werden. Nach ca. 1 Stunde war die Kreuzung geräumt.

