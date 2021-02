Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Montag, 15. Februar 2021:

Wolfenbüttel (ots)

Gemeinde Sickte: sechs Ortsschilder entwendet

Samstag, 13.02.2021, 18:00 Uhr, bis Sonntag, 14.02.2021, 07:30 Uhr

Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht von Samstag auf Sonntag sechs Ortsschilder von Ortschaften der Samtgemeinde Sickte. Betroffen waren die Ortschaften Evessen, Hachum, Neuerkerode sowie Lucklum. Zum entstandenen Schaden können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Hinweise an die Polizei Cremlingen unter 05306 / 932230.

Wolfenbüttel: 87-jährige Senior fällt nicht auf den sogenannten "Enkeltrick" herein

Freitag, 12.02.2021, gegen 13:00 Uhr

Erneut versuchten unbekannte Betrüger Geld von Senioren mit dem sogenannten Enkeltrick zu ergaunern. Im vorliegenden Fall gab sich eine Betrügerin am Freitagmittag am Telefon gegenüber einem 87-jährigen Senior aus Wolfenbüttel als alte Schulfreundin aus und erbat 10000 Euro, da sie in finanziellen Schwierigkeiten stecken würde. Der Senior bemerkte glücklicherweise den Betrugsversuch und legte auf. Kurze Zeit später habe dann ein Unbekannter erneut beim Senior angerufen und angegeben, dass er vom Landeskriminalamt Braunschweig sei und das Beamte des LKA vorbeikommen werden. Dieses unterblieb jedoch. Die wichtigsten Tipps ihrer Polizei:

-Seien Sie misstrauisch, wenn sich Anrufer am Telefon nicht selber mit Namen melden. Raten Sie nicht, wer anruft, sondern fordern Sie Anrufer grundsätzlich dazu auf, ihren Namen selbst zu nennen. -Seien Sie misstrauisch, wenn sich Personen am Telefon als Verwandte oder Bekannte ausgeben, die Sie als solche nicht erkennen. Erfragen Sie beim Anrufer Dinge, die nur der richtige Verwandte/Bekannte wissen kann. -Geben Sie keine Details zu Ihren familiären und finanziellen Verhältnissen preis. -Lassen Sie sich nicht drängen und unter Druck setzen. Nehmen Sie sich Zeit, um die Angaben des Anrufers zu überprüfen. Rufen Sie die jeweilige Person unter der Ihnen lange bekannten Nummer an und lassen Sie sich den Sachverhalt bestätigen. -Wenn ein Anrufer Geld oder andere Wertsachen von Ihnen fordert: Besprechen Sie dies mit Familienangehörigen oder anderen Ihnen nahe stehende Personen. -Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen wie Schmuck an unbekannte Personen. -Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor, informieren Sie unverzüglich die Polizei unter der Nummer 110.

