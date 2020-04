Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Versuchter Einbruch in einen Baumarkt - 1 Person wurde festgenommen

Ratzeburg (ots)

30. April 2020 | Kreis Stormarn - 30.04.2020 - Oststeinbek

Am 30.04.2020, gegen 00:01 Uhr kam es zu einem versuchten Einbruch in einen Baumarkt in Oststeinbek, bei dem eine verdächtige Person festgenommen wurde.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlung ist ein Täter über einen ca. 4 m hohen Zaun auf der Gebäuderückseite geklettert, um sich so Zutritt zum Gelände des Baumarktes zu verschaffen. Dieser schaute sich wahrscheinlich auf dem Gelände nach Wertgegenständen um.

Der Täter bemerkte die eintreffenden Polizeibeamten und konnte vom Tatort flüchten. Während der sofort eingeleiteten Fahndung unter Einsatz eines Diensthundes der Hamburger Polizei konnte der Täter durch einen Anbiss gestellt werden. Es handelte sich dabei um einen 33 Jahre alten Hamburger.

Der Täter wurde vorläufig festgenommen und zur Dienststelle verbracht.

Die durch den Diensthund erlittene Bissverletzungen wurde medizinisch versorgt.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Hamburger wieder entlassen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg

- Stabsstelle / Presse -

Conny Habo

Telefon: 04541/809-2011

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell